Perugia la campagna abbonamenti riserverà delle agevolazioni a chi sottoscriverà la Grifo Card
A Perugia, la campagna abbonamenti per la stagione sportiva includerà agevolazioni per chi acquisterà la Grifo Card. Non è ancora stata comunicata la data di inizio, ma è stato confermato che l'avvio avverrà prima rispetto alla stagione precedente. La società non ha fornito dettagli specifici sulle modalità di sottoscrizione o sui tempi, limitandosi a indicare che la campagna partirà in anticipo rispetto all'anno passato.
Non è ancora dato sapere quando prenderà avvio la campagna abbonamenti, ma è stato ribadito che inizierà in anticipo rispetto alla passata stagione.C'è già una certezza: che chi sottoscriverà la Grifo Card, la tessera del tifoso biancorosso, valida 5 anni, necessaria per sottoscrivere. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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