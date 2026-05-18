Perugia la campagna abbonamenti riserverà delle agevolazioni a chi sottoscriverà la Grifo Card

A Perugia, la campagna abbonamenti per la stagione sportiva includerà agevolazioni per chi acquisterà la Grifo Card. Non è ancora stata comunicata la data di inizio, ma è stato confermato che l'avvio avverrà prima rispetto alla stagione precedente. La società non ha fornito dettagli specifici sulle modalità di sottoscrizione o sui tempi, limitandosi a indicare che la campagna partirà in anticipo rispetto all'anno passato.

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