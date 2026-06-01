Perugia Montevago vince il premio Miglior Grifone 2025 26

Da perugiatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Perugia, il calciatore di Montevago ha ricevuto il premio Miglior Grifone 202526. La premiazione si è svolta di fronte ai tifosi, che hanno riservato un applauso caloroso. La motivazione ufficiale sottolinea i gol segnati, l’impegno e il sacrificio del giocatore, ritenuti decisivi per la salvezza del team. La cerimonia si è tenuta nello stadio cittadino durante un evento dedicato ai riconoscimenti stagionali.

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E' tra i giocatori a cui senza dubbio è stato riservato il tributo più caloroso. Per la seguente motivazione: con i suoi gol, la sua abnegazione e il suo sacrificio ha contribuito in maniera determinante alla salvezza (difficile) del Perugia.Le qualità sopracitate sono valse a Daniele Montevago. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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