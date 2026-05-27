Marco Palestra, under 21 della Serie A 202526, è stato prestato dall’Atalanta al Cagliari per sostituire Zortea, passato al Bologna. In questa stagione, ha registrato un notevole miglioramento rispetto alle aspettative iniziali.

Quando Palestra è stato prestato dall’Atalanta al Cagliari per prendere il posto di Zortea (nel frattempo passato al Bologna) era difficile aspettarsi una crescita come quella che ha avuto in questa stagione. Ovviamente le sue credenziali parlavano forte e chiaro, gli esterni a tutta fascia di scuola gasperiniana sono i figli prediletti del nostro campionato, la riduzione del sugo che ci mangiamo a pranzo e a cena ogni fine settimana. Ma Palestra ha qualcosa di speciale rispetto al modello classico di esterno a tutta fascia, qualcosa che va oltre le normali funzioni che sono in grado di svolgere quel tipo di giocatori. Se è stato votato come... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il miglior Under 21 della Serie A 2025/26: Marco Palestra

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Palestra è il miglior esterno della Serie A Ne abbiamo parlato 6mesi fa

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Marco Palestra is the winner of the Frecciarossa Speed Award With an average sprint speed of 27.96 km/h, he was the fastest player this season reddit

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