Donyell Malen ha segnato o assistito in 16 delle sue 18 partite di questa stagione di Serie A, con una media di un coinvolgimento ogni 81 minuti. La sua presenza in campo contribuisce a una marcatura ogni volta che scende in campo, dando un vantaggio alla sua squadra. Da quando è arrivato, ha mostrato un impatto diretto sui risultati delle partite.

Da quando è arrivato in Serie A Malen ha partecipato a 16 gol in 18 partite. Ogni 81 minuti, Malen partecipa a una marcatura, e quindi la sua squadra è come se partisse avanti 1-0, con lui in attacco. In proiezione, Malen sarebbe arrivato a segnare 30 gol. Probabilmente non ci sarebbe arrivato, ma avrebbe probabilmente superato i 20: una quota che nessuno ha raggiunto quest’anno in Serie A, per la prima volta da quando il campionato è a venti squadre. È un dato di per sé eccezionale, ma lo è ancor di più nella Roma, che prima del suo arrivo faceva una fatica enorme a fare gol. Senza Malen la Roma aveva la media di 1,20 gol ogni novanta minuti, con Malen si è alzata a 1,94. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il miglior acquisto della Serie A 2025/26: Donyell Malen

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Roma ha preso Donyell Malen, ma che giocatore è

Notizie e thread social correlati

Il miglior Under 21 della Serie A 2025/26: Marco PalestraMarco Palestra, under 21 della Serie A 2025/26, è stato prestato dall’Atalanta al Cagliari per sostituire Zortea, passato al Bologna.

Andrea Adorante premiato come miglior giocatore della serie B 2025/26Un calciatore ha ricevuto il riconoscimento di miglior giocatore della serie B 2025/26, dopo aver contribuito alla promozione della squadra in serie...

Temi più discussi: Il comunicato su Donyell Malen; Roma, ufficiale l'acquisto a titolo definitivo di Malen: contratto fino al 2030; 'Bobby' Malen riscattato dalla Roma: il video dell'annuncio è un capolavoro; Malen e il divertente annuncio sui social: Bobby resta alla Roma.

Donyell #Malen diventa a tutti gli effetti un giocatore della #Roma Il club giallorosso ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante olandese Contratto fino al 30 giugno 2030 #Sportitalia x.com

[Express & Star - Tier 4] La Roma si sta preparando ad attivare un'opzione d'acquisto da 25 milioni di euro per l'ala dell'Aston Villa Donyell Malen dopo che ha segnato 12 gol in prestito. reddit

UFFICIALE - Malen è interamente della Roma, il bomber olandese firma fino al 2030Donyell Malen è ufficialmente un nuovo giocatore interamente di proprietà della Roma. Con la qualificazione della squadra giallorossa alle coppe europee della prossima stagione si era materializzato i ... napolimagazine.com

Malen straripante: è l'acquisto più prolifico della Serie A 25-26 con la metà delle gare giocateEscludendo i riscatti, l'olandese guida con due gol di vantaggio sul secondo la classifica dei gol segnati dai nuovi arrivi in campionato ... ilromanista.eu