Perugia caos alla festa | esplode la rissa spedisce un uomo in ospedale

Durante una festa paesana a Perugia, è scoppiata una rissa che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Un uomo ha colpito un altro con un pugno in testa, causando il suo trasporto in ospedale. La polizia ha identificato alcuni partecipanti e ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Nessuna altra persona coinvolta è stata segnalata ferita. La situazione si è risolta con l’intervento delle autorità locali.

Caos alla festa paesana, esplode la rissa: sferra un pugno in testa a un uomo e lo spedisce in ospedale.Da quanto ricostruito dalla polizia tutto è partito durante la festa dei patroni di Ramazzano dove gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112 per una rissa scoppiata sul. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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