Perugia interventi sulle alberature a Pila | la mappa dei lavori
A Perugia, l’Agenzia forestale regionale sta portando avanti lavori di abbattimento di alberature nell’area di Pila. Gli interventi sono in corso e riguardano diverse piante, secondo una mappa dei lavori predisposta dall’ente. La gestione delle operazioni si concentra sulla rimozione di alberi specifici, senza ulteriori dettagli su tempistiche o motivazioni. I lavori sono parte di un piano di interventi programmati per la manutenzione e la sicurezza del patrimonio arboreo locale.
Proseguono a Perugia gli interventi di abbattimento delle alberature gestiti dall'Agenzia forestale regionale. Con ordinanza n. 923 del 28 maggio 2026 il Comune, su richiesta della società esecutrice, ha adottato specifici provvedimenti in materia di circolazione stradale per consentire. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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