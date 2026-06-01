Perugia interventi sulle alberature a Pila | la mappa dei lavori

Notizia in breve

A Perugia, l’Agenzia forestale regionale sta portando avanti lavori di abbattimento di alberature nell’area di Pila. Gli interventi sono in corso e riguardano diverse piante, secondo una mappa dei lavori predisposta dall’ente. La gestione delle operazioni si concentra sulla rimozione di alberi specifici, senza ulteriori dettagli su tempistiche o motivazioni. I lavori sono parte di un piano di interventi programmati per la manutenzione e la sicurezza del patrimonio arboreo locale.