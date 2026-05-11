Perugia interventi di abbattimento e potatura di alberature | la mappa dei lavori

Il Comune di Perugia ha messo in atto alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale in diverse vie della città. Questi provvedimenti sono stati presi per consentire lavori di abbattimento e potatura di alberature lungo alcune strade. Le misure resteranno in vigore fino al completamento degli interventi, che coinvolgono specifiche aree del centro urbano e delle zone limitrofe. Nessuna altra informazione sui tempi o i dettagli delle operazioni è stata comunicata.

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