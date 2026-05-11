Perugia interventi di abbattimento e potatura di alberature | la mappa dei lavori
Il Comune di Perugia ha messo in atto alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale in diverse vie della città. Questi provvedimenti sono stati presi per consentire lavori di abbattimento e potatura di alberature lungo alcune strade. Le misure resteranno in vigore fino al completamento degli interventi, che coinvolgono specifiche aree del centro urbano e delle zone limitrofe. Nessuna altra informazione sui tempi o i dettagli delle operazioni è stata comunicata.
Il Comune di Perugia ha adottato una serie di provvedimenti specifici in materia di circolazione stradale che resteranno in vigore in alcune vie del capoluogo per permettere l'esecuzione di interventi di abbattimento e potatura di alberature. Afor ha comunicato all'ente di dover procedere ai.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Perugia, proseguono gli interventi di potatura alberi: le vie interessate dai lavori
Perugia, interventi di asfaltatura: la mappa delle zone interessate dai lavoriIl Comune di Perugia ha disposto la proroga di alcune ordinanze di modifica della circolazione stradale per consentire la prosecuzione dei lavori di...