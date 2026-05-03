Perugia interventi sulle alberature in viale Sant’Antonio

Il Comune di Perugia ha emanato un’ordinanza il 30 aprile 2026 riguardante viale Sant’Antonio. Con questa disposizione, sono stati stabiliti interventi sulla viabilità e sull’abbattimento di alcune alberature presenti nella strada. La decisione è stata presa in seguito a una richiesta avanzata dall’azienda Afor. L’ordinanza numero 718 disciplina le modalità e i tempi di intervento.

Con ordinanza n. 718 del 30 aprile 2026 il Comune di Perugia ha adottato specifici provvedimenti in materia di circolazione stradale in viale Sant’Antonio per procedere all’abbattimento di alberature su richiesta di Afor.Per le caratteristiche del tracciato stradale gli interventi non possono.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Perugia, messa in sicurezza di alberature pericolose: modifiche alla circolazione Prove di trazione in viale Europa, alberature sotto esame: "No abbattimenti evitabili, ma sicurezza prima di tutto"Lavori in corso in viale Europa, parzialmente chiuso al traffico veicolare a seguito del crollo di un grosso pino, che solo per un caso fortuito non... Contenuti e approfondimenti Maltempo a Perugia: alberi caduti sulle auto, allagamenti. Molti interventi dei vigili del fuocoPerugia, 23 ottobre 2025 – Violenta ondata di maltempo a Perugia. Pioggia e vento hanno caratterizzato il pomeriggio di giovedì, con una perturbazione che attraversa la regione e provoca diversi ... lanazione.it Perugia, via del Mercato: dopo la caduta alberi il piano lavori al PincettoPERUGIA - Il transito è stato ripristinato, ma per via del Mercato, dopo i danni causati dalle forti piogge dello scorso febbraio, servono ancora interventi e nuovi provvedimenti su viabilità e sosta. ilmessaggero.it