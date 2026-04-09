Caos a Maddaloni | rissa tra quattro uomini e un ferito in ospedale

A Maddaloni, quattro uomini sono stati denunciati per aver partecipato a una rissa nel centro della città. Durante l'alterco, uno di loro è rimasto ferito e trasportato in ospedale. La lite ha creato scompiglio tra i passanti, attirando l'attenzione di forze dell'ordine che si sono subito attivate per gestire la situazione. La vicenda si è svolta senza ulteriori incidenti.

Quattro uomini sono stati denunciati per rissa a Maddaloni dopo uno scontro fisico avvenuto nel cuore della città. L’episodio ha coinvolti soggetti tra i 23 e i 56 anni, con un ferito trasportato in ospedale. L’intervento è scattato nei giorni scorsi, quando le segnalazioni di una violenta lite in strada hanno allertato le autorità. Gli agenti della Squadra Volante sono arrivati tempestivamente nel centro cittadino per bloccare i contendenti. Il blocco dei quattro individui non è avvenuto senza difficoltà, data la natura della colluttazione in corso. La Polizia di Stato ha agito nell’ambito dei normali servizi di controllo del territorio per interrompere lo scontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos a Maddaloni: rissa tra quattro uomini e un ferito in ospedale Rissa tra famiglie e caos in ospedale: 15 identificati, resta grave 49enneTempo di lettura: < 1 minutoSono già 15 i soggetti identificati dalla Polizia di Avellino, protagonisti nella notte tra giovedì e venerdì di una... Maddaloni: lite tra vicini, 14enne ferito nel condominioUn episodio di violenza domestica ha scosso la tranquilla località di Maddaloni nella serata di lunedì, coinvolgendo un adolescente di 14 anni come... Maddaloni, rissa in strada: quattro uomini denunciati dalla PoliziaMaddaloni (Caserta) - Una lite degenerata in violenza nel centro cittadino ha richiesto l’intervento immediato della polizia di Stato, chiamata a ristabilire ... pupia.tv MADDALONI - Maxi-rissa in pieno centro, in quattro finiscono nei guai13:38:55 La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, ha denunciato quattro uomini ritenuti responsabili del reato di rissa in concorso. Nei giorni scorsi, personale del C ... casertafocus.net