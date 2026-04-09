Caos a Maddaloni | rissa tra quattro uomini e un ferito in ospedale

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Maddaloni, quattro uomini sono stati denunciati per aver partecipato a una rissa nel centro della città. Durante l'alterco, uno di loro è rimasto ferito e trasportato in ospedale. La lite ha creato scompiglio tra i passanti, attirando l'attenzione di forze dell'ordine che si sono subito attivate per gestire la situazione. La vicenda si è svolta senza ulteriori incidenti.

Quattro uomini sono stati denunciati per rissa a Maddaloni dopo uno scontro fisico avvenuto nel cuore della città. L’episodio ha coinvolti soggetti tra i 23 e i 56 anni, con un ferito trasportato in ospedale. L’intervento è scattato nei giorni scorsi, quando le segnalazioni di una violenta lite in strada hanno allertato le autorità. Gli agenti della Squadra Volante sono arrivati tempestivamente nel centro cittadino per bloccare i contendenti. Il blocco dei quattro individui non è avvenuto senza difficoltà, data la natura della colluttazione in corso. La Polizia di Stato ha agito nell’ambito dei normali servizi di controllo del territorio per interrompere lo scontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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