In provincia di Monza e Brianza sono in costante, anche se lieve, aumento le segnalazioni di persone scomparse, mentre è in calo il numero dei minorenni. Ma quasi tutti vengono ritrovati. È lo scenario che emerge dai dati della 34esima relazione del Commissario per le persone scomparse del Ministero dell’Interno. Soltanto nei primi tre mesi di quest’anno sono stati 51 gli allontanamenti e 41 i ritrovamenti. In 28 casi si tratta di adulti e ne mancano 8 all’appello e in 23 casi si tratta di ragazzi fino ai 17 anni. Per solo 2 minorenni le ricerche sono ancora in corso. Nel 2025 le segnalazioni complessive per persone che hanno fatto perdere le loro tracce nella provincia monzese sono state 190, 5 in più rispetto al 2024: 116 erano maggiorenni e 74 minorenni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Persone sparite, è un’emorragia. Numeri in aumento ma calano i minori

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purtroppo non dimenticherò mai le persone che una volta facevano parte della mia vita e che sono sparite da un giorno all'altro x.com

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Perché così tante persone scompaiono dopo un lutto? reddit

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