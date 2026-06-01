Persone sparite è un’emorragia Numeri in aumento ma calano i minori

Da ilgiorno.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In provincia di Monza e Brianza, le segnalazioni di persone scomparse sono in aumento, anche se in modo lieve. Nel contempo, si registra una diminuzione nel numero di minori scomparsi. I dati indicano un trend di crescita delle denunce, senza variazioni significative, mentre il numero di minori scomparsi si riduce. La situazione si mantiene sotto osservazione, senza variazioni sostanziali nei numeri complessivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In provincia di Monza e Brianza sono in costante, anche se lieve, aumento le segnalazioni di persone scomparse, mentre è in calo il numero dei minorenni. Ma quasi tutti vengono ritrovati. È lo scenario che emerge dai dati della 34esima relazione del Commissario per le persone scomparse del Ministero dell’Interno. Soltanto nei primi tre mesi di quest’anno sono stati 51 gli allontanamenti e 41 i ritrovamenti. In 28 casi si tratta di adulti e ne mancano 8 all’appello e in 23 casi si tratta di ragazzi fino ai 17 anni. Per solo 2 minorenni le ricerche sono ancora in corso. Nel 2025 le segnalazioni complessive per persone che hanno fatto perdere le loro tracce nella provincia monzese sono state 190, 5 in più rispetto al 2024: 116 erano maggiorenni e 74 minorenni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

persone sparite 232 un8217emorragia numeri in aumento ma calano i minori
© Ilgiorno.it - Persone sparite, è un’emorragia. Numeri in aumento ma calano i minori
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Organici personale educativo, calano gli alunni, calano i posti. Ministero garantisce su esuberi, ma Uil avverte: “Non solo numeri, problemi strutturali”Il 27 maggio si è svolto un incontro tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali sulla dotazione organica del personale educativo.

Pressione sui pronto soccorso, l'Ausl replica a Vignali: "Dati positivi, calano del 9% i codici minori"L’Ausl Romagna ha risposto alle dichiarazioni di un esponente politico riguardo alla situazione dei pronto soccorso nella regione.

Temi più discussi: Persone sparite, è un’emorragia. Numeri in aumento ma calano i minori; In Ucraina sono sparite 243mila persone a causa della guerra; Agrigento, i ladri di auto colpiscono nella notte: sparite due Fiat Panda tra il centro e San Leone; A Lucca si scava a caccia di un cadavere di donna scomparsa anni fa: una segnalazione riapre il caso.

persone sparite è unPersone sparite, è un’emorragia. Numeri in aumento ma calano i minoriDiramati i dati della 34esima relazione del Commissario per gli scomparsi del Ministero dell’Interno. Spesso c’è il lieto fine: nei primi 3 mesi dell’anno 51 allontanamenti e 41 ritrovamenti. Otto man ... ilgiorno.it

persone sparite è unPersone scomparse in Italia: allarme minori e casi irrisoltiLa Relazione del Ministero dell’Interno fotografa un’emergenza silenziosa: migliaia di sparizioni ogni anno, soprattutto tra i minori. E il Paese continua a ricordare Denise Pipitone, Angela Celentano ... metropolitano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web