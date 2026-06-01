Persone sparite è un’emorragia Numeri in aumento ma calano i minori
In provincia di Monza e Brianza, le segnalazioni di persone scomparse sono in aumento, anche se in modo lieve. Nel contempo, si registra una diminuzione nel numero di minori scomparsi. I dati indicano un trend di crescita delle denunce, senza variazioni significative, mentre il numero di minori scomparsi si riduce. La situazione si mantiene sotto osservazione, senza variazioni sostanziali nei numeri complessivi.
In provincia di Monza e Brianza sono in costante, anche se lieve, aumento le segnalazioni di persone scomparse, mentre è in calo il numero dei minorenni. Ma quasi tutti vengono ritrovati. È lo scenario che emerge dai dati della 34esima relazione del Commissario per le persone scomparse del Ministero dell’Interno. Soltanto nei primi tre mesi di quest’anno sono stati 51 gli allontanamenti e 41 i ritrovamenti. In 28 casi si tratta di adulti e ne mancano 8 all’appello e in 23 casi si tratta di ragazzi fino ai 17 anni. Per solo 2 minorenni le ricerche sono ancora in corso. Nel 2025 le segnalazioni complessive per persone che hanno fatto perdere le loro tracce nella provincia monzese sono state 190, 5 in più rispetto al 2024: 116 erano maggiorenni e 74 minorenni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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purtroppo non dimenticherò mai le persone che una volta facevano parte della mia vita e che sono sparite da un giorno all'altro x.com
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