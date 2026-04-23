Pressione sui pronto soccorso l' Ausl replica a Vignali | Dati positivi calano del 9% i codici minori

L’Ausl Romagna ha risposto alle dichiarazioni di un esponente politico riguardo alla situazione dei pronto soccorso nella regione. Secondo l’ente sanitario, i dati recenti indicano un calo del 9% nei codici minori, segnalando un andamento positivo. La replica arriva dopo le critiche rivolte alla gestione delle strutture di emergenza-urgenza, sollevate dal rappresentante di un partito di maggioranza in assemblea legislativa.

Non si è fatta attendere la replica dell’Ausl Romagna alle critiche mosse da Pietro Vignali, presidente del Gruppo Forza Italia in Assemblea legislativa, in merito alla gestione delle strutture di emergenza-urgenza sul territorio. Attraverso una nota ufficiale, l’Azienda sanitaria difende.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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