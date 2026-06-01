Perseguita l’ex fidanzata scatta il divieto di avvicinamento | uomo allontanato da Frosinone

Notizia in breve

La Polizia di Stato ha eseguito un divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo residente in provincia, accusato di aver perseguitato l’ex fidanzata. La misura cautelare è stata decisa dal Gip del Tribunale di Frosinone. L’uomo è stato allontanato dalla zona di residenza e non può avvicinarsi alla vittima. La vicenda riguarda atti persecutori nei confronti dell’ex partner.