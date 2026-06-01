Perseguita l’ex fidanzata scatta il divieto di avvicinamento | uomo allontanato da Frosinone
La Polizia di Stato ha eseguito un divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo residente in provincia, accusato di aver perseguitato l’ex fidanzata. La misura cautelare è stata decisa dal Gip del Tribunale di Frosinone. L’uomo è stato allontanato dalla zona di residenza e non può avvicinarsi alla vittima. La vicenda riguarda atti persecutori nei confronti dell’ex partner.
Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Frosinone nei confronti di un uomo residente in provincia, indagato per il reato di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata.Il provvedimento è stato adottato nell’ambito di un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
News - Spiava la ex con un drone per 2 anni. Scatta il divieto di avvicinamento 7/3/2026
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