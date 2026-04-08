Minaccia e perseguita l’ex moglie dopo la separazione | scatta il divieto di avvicinamento nel Reggino

Un uomo del luogo è stato colpito da un divieto di avvicinamento dopo aver perseguitato e minacciato l’ex moglie in seguito alla separazione. Le accuse si basano su un’indagine dei carabinieri di Rosarno, che hanno notificato la misura cautelare per comportamenti che hanno creato una situazione di molestia e minaccia ripetuta. L’episodio si è verificato nel Reggino, dove le autorità hanno agito per tutelare la donna.

Un matrimonio finito si è trasformato in un vero e proprio incubo di molestie e minacce ossessive. È questo il quadro emerso dall’indagine condotta dai carabinieri della tenenza di Rosarno, che hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di un uomo del posto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Si innamora della professoressa e la perseguita. Scatta il divieto di avvicinamentoLa Polizia di Stato ha eseguito a Lecce un’ordinanza di divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 28 anni, di origine gambiana, indagato... Stalking all’ex moglie: scatta il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronicoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Temi più discussi: Perseguita l’ex compagna usando anche profili fake sui social: il provvedimento del questore; Paura per una donna a Latina, perseguitata dall'ex compagno che la minaccia sul luogo di lavoro: l'arresto; Nicaragua, si aggrava la persecuzione alla Chiesa Cattolica; Dagli insulti social all'agguato nell'androne: condannato stalker, fine di un incubo per una donna di Santeramo. Perseguita parroco e volontaria di una parrocchia del Giambellino: Costretti a chiudere la chiesaUn anno intero con minacce di morte, molestie, sputi e insulti alle due vittime, costrette a chiudere l’accesso ai locali al di fuori delle celebrazioni ... milano.repubblica.it Calabria, perseguita l’ex moglie dopo la separazione: scatta il divieto di avvicinamentoNon solo. L’indagato avrebbe tentato di esercitare un controllo costante sulla vita privata dell’ex moglie, arrivando a strumentalizzare gli incontri con i figli minorenni per denigrarla e ostacolare ... zoom24.it La minaccia del presidente degli Stati Uniti di bombardare l’Iran, un paese di circa 93 milioni di abitanti, «riportandolo all’età della pietra», ha fatto scalpore - facebook.com facebook Trump minaccia l’apocalisse sull’Iran per esorcizzare la propria x.com