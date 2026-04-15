Domiciliari e divieto di avvicinamento violati | perseguita la ex finisce in carcere

Un uomo di 40 anni di Alezio, già sotto arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti della ex convivente, è stato arrestato nuovamente. Nonostante il divieto di avvicinamento imposto, avrebbe continuato a molestare e minacciare la donna, violando le misure restrittive. Le autorità hanno deciso di tradurlo in carcere, dopo aver riscontrato la sua condotta reiterata.

ALEZIO – Nonostante si trovasse già agli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti della ex convivente e gli fosse stato imposto un divieto di avvicinamento, un 40enne di Alezio avrebbe trovato il modo di insistere nei comportamenti molesti e minatori.Così, ieri sera, i carabinieri.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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