Un uomo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Rimini con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata. L’arresto è stato eseguito dopo che il giovane ha continuato a perseguitare la donna anche dopo aver ricevuto una denuncia. È stato trasferito nel carcere di Rimini.

Un 22enne, originario dell provincia di Pesaro e Urbino, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Saludecio (in provincia di Rimini ) con l’accusa di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata e trasferito nel carcere di Rimini. Secondo quanto è stato ricostruito dagli investigatori, che hanno operato l’arresto in stato di “flagranza differita“, il giovane era già stato denunciato a piede libero il 20 maggio scorso, proprio con l’accusa di molestie e violenze fisiche e verbali commesse sia durante la relazione con la vittima e sia dopo la fine della convivenza. Stando alle accuse, il 22enne si sarebbe reso protagonista di ripetute chiamate telefoniche alla ex compagna con minacce di percosse, già attuate in precedenza durante la convivenza, e appostamenti sotto casa della vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Perseguita la ex anche dopo la denuncia: 22enne finisce in manette

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