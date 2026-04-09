Perseguita l’ex compagna Stalker finisce in manette

Un uomo è stato arrestato dopo aver fatto ritorno più volte sotto casa dell’ex compagna, nonostante i divieti e i precedenti interrogatori. In diverse occasioni, ha insistito nel tentativo di incontrarla, ignorando le misure restrittive già in vigore. La polizia ha intercettato le sue azioni e ha proceduto con l’arresto, che si è verificato in un momento in cui si trovava vicino all’abitazione della donna.

Si è ripresentato sotto casa dell’ex compagna, insistendo per vederla nonostante i precedenti e i divieti già imposti. Una pressione che ha fatto scattare la richiesta d’aiuto al 112 e che si è conclusa con l’arresto in flagranza di un uomo sulla trentina da parte dei carabinieri di Imola, con l’accusa di atti persecutori nei confronti di una donna della sua stessa età. La relazione tra i due, durata pochi mesi, si era interrotta, ma nel tempo era rimasta segnata da continui riavvicinamenti e nuove rotture. Un andamento altalenante che, secondo quanto riferito, nell’ultimo anno aveva lasciato spazio a comportamenti sempre più insistenti, con episodi di gelosia e atteggiamenti possessivi che avevano già assunto i contorni delle condotte persecutorie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Perseguita l’ex compagna . Stalker finisce in manette Perseguita una donna al telefono e prova a entrarle in casa, "ammonito" 60enne stalkerANCONA - Emesso un provvedimento di ammonimento da parte del Questore di Ancona nei confronti di un 60enne, che aveva posto in essere condotte di... Leggi anche: Stalker perseguita le vicine. Denunciato da una studentessa, scatta la condanna di un mese Bacoli, le fa un'imboscata al porto. Ex marito stalker in manette Temi più discussi: Perseguita l’ex compagna usando anche profili fake sui social: il provvedimento del questore; Perseguita l’ex compagna . Stalker finisce in manette; Perseguita la ex compagna. Stalker seriale in comunità col braccialetto elettronico; Aggredisce l’ex con le forbici, provoca un incidente e viola i divieti di avvicinamento: espulso dall'Italia. Perseguita l’ex compagna . Stalker finisce in manetteL’uomo ha tentato di nascondersi per evitare di essere arrestato. Si è giustificato dicendo che voleva solo recuperare del denaro prestato. . ilrestodelcarlino.it Perseguita la ex compagna. Stalker seriale in comunità col braccialetto elettronicoIl provvedimento del questore per un 40enne italiano sorvegliato speciale. Ordine pubblico e accesso ai locali: scattano due daspo a persone violente. msn.com Perseguita la ex moglie, scatta il divieto di avvicinamento - facebook.com facebook Perseguita la ex moglie, scatta il divieto di avvicinamento. Provvedimento nel Reggino contro escalation di molestie, minacce e comportamenti ossessivi #ANSA x.com