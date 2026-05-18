Amianto mobili e perfino scarti edili | dalle strade provinciali rimosse oltre 235 tonnellate di rifiuti

Negli ultimi mesi sono stati rimossi oltre 235 tonnellate di rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali, tra cui amianto, mobili, scarti edili, pneumatici e materiali di demolizione. Sono stati individuati numerosi punti in cui si sono formate discariche abusive, con rifiuti di varie tipologie lasciati lungo il territorio. La presenza di materiali pericolosi come l’amianto ha richiesto interventi specifici per la bonifica e lo smaltimento. Le operazioni di rimozione sono state condotte dalle autorità competenti per ripristinare la sicurezza e l’igiene delle aree interessate.

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