Amianto mobili e perfino scarti edili | dalle strade provinciali rimosse oltre 235 tonnellate di rifiuti
Negli ultimi mesi sono stati rimossi oltre 235 tonnellate di rifiuti abbandonati lungo le strade provinciali, tra cui amianto, mobili, scarti edili, pneumatici e materiali di demolizione. Sono stati individuati numerosi punti in cui si sono formate discariche abusive, con rifiuti di varie tipologie lasciati lungo il territorio. La presenza di materiali pericolosi come l’amianto ha richiesto interventi specifici per la bonifica e lo smaltimento. Le operazioni di rimozione sono state condotte dalle autorità competenti per ripristinare la sicurezza e l’igiene delle aree interessate.
Discariche abusive, amianto, pneumatici, materiali di demolizione e rifiuti ingombranti abbandonati lungo le strade provinciali. È il quadro emerso dall’attività di bonifica effettuata dal Libero consorzio comunale di Agrigento nei primi mesi del 2026 sulla rete viaria di competenza dell’ente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Sullo stesso argomento
Scarti edili, plastica, metallo: oltre 11mila tonnellate di rifiuti. Ecco cosa c’era nella discarica abusivaPrato, 7 aprile 2026 – A tre anni dal sequestro della vasta discarica abusiva nel territorio di Montemurlo, nell’area naturale protetta del...
Napoli Pasqua: 1.500 tonnellate di rifiuti rimosse per i turistiIl Comune di Napoli ha gestito l’eccezionale volume di turisti durante le festività pasquali attraverso un piano operativo straordinario.