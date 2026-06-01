Una rissa tra immigrati in piazza a Pergine Valsugana ha portato a due feriti e due arresti. Durante la violenta lite, è stata trovata un’accetta. La scena si è svolta durante una serata di festa, trasformandosi in un episodio di violenza improvvisa. Le forze dell’ordine sono intervenute per bloccare i coinvolti e gestire la situazione. I feriti sono stati portati in ospedale per le cure necessarie.

Roma, 1 giu – Una serata di festa si è trasformata in pochi istanti in uno scenario di violenza e paura nel cuore di Pergine Valsugana. Nella tarda serata di sabato 30 maggio, in piazza Gavazzi, una rissa degenerata in aggressione armata ha provocato il ferimento di due persone e l’arresto di due nordafricani. Pergine Valsugana, la rissa in piazza Gavazzi. L’episodio si è verificato mentre nel centro cittadino erano in corso eventi e iniziative che avevano richiamato numerosi cittadini e visitatori. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, due fratelli di origine tunisina, residenti in Valsugana e già noti alle autorità, avrebbero avuto un acceso diverbio prima con altri nordafricani e poi con una comitiva di motociclisti intervenuta per riportare la calma. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Pergine, rissa tra immigrati in piazza: spunta un’accetta. Due feriti e due arresti

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