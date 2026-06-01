AGI - E' diventata la canzone dei ragazzi morti tra le fiamme del 'Le Constellation' e stasera le note di 'Perdutamente' di Achille Lauro sono risuonate anche nella Chiesa del Sacro Cuore di Crans-Montana al termine del concerto promosso dall' Ambasciata italiana in Svizzera e dall'associazione culturale 'Crans Montana Classics'. "Il titolo di questo brano è Perdutamente - ha spiegato l' ambasciatore Gian Lorenzo Cornado nel suo intervento - ed è dedicato alla fragilità e alla precarietà della vita e magistralmente interpretato da Lauro". Così dopo i violini diretti dal maestro Michael Gutman le numerose autorità federali e cantonali hanno ascoltato in silenzio ed emozionate la registrazione del brano del cantautore romano. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Perdutamente" ricorda i ragazzi morti a Crans Montana

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Achille Lauro canta Perdutamente per ricordare le vittime di Crans-Montana

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