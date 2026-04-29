Ciappter Ileven in concerto per i ragazzi feriti a Crans Montana

Lunedì 4 si è tenuto un concerto benefico organizzato da Ciappter Ileven per raccogliere fondi a favore dei giovani rimasti feriti durante la sparatoria di Capodanno a Crans Montana. L’evento è stato promosso con l’obiettivo di sostenere le vittime e le loro famiglie. La serata ha visto la partecipazione di vari artisti locali e ha raccolto un certo ammontare di denaro destinato ai ricoveri e alle cure mediche.

L’iniziativa di beneficenza in sostegno dei ragazzi feriti nella strage di Capodanno lunedì 4 maggio al Taeatro Elfo Puccini di Milano.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Ciappter Ileven in concerto per i ragazzi feriti a Crans Montana Notizie correlate spettacolo benefico per i 4 ragazzi feriti gravemente crans montanaBuongiorno sono Andrea scermino presidente del consiglio di istituto del liceo virgilio di Milano abbiamo aperto una raccolta fondi per aiutare le... Crans Montana, Bertolaso: “Fuori pericolo tutti i ragazzi feriti”(Adnkronos) – Un terzo dei pazienti ricoverati in Lombardia dopo la strage di Crans-Montana, avvenuta la notte di Capodanno, è stato dimesso. Altri aggiornamenti Tornano i Ciappter Ileven (ma è tutto un complotto dell’algoritmo)A volte ritornano. Nel caso dei Ciappter Ileven, band acustica fondata dai giornalisti del Sole 24 ore Mauro Meazza (voce e chitarra), Stefano Elli (chitarra e voce) e Marco lo Conte (basso e cori), c ... ilsole24ore.com Concerto: Ciappter Ileven - La band de Il Sole 24 OreDurante il concerto si raccolgono donazioni a sostegno del progetto Mai più da soli dell’Associazione Casa del Pellegrino del Santuario di S. Maria della Croce di Crema. I Ciappter Ileven sono ... laprovinciacr.it