Una ragazza di 17 anni, rimasta coinvolta in un incidente a Crans-Montana, ha dichiarato di non ricordare quasi nulla di quanto accaduto. La giovane ha espresso il desiderio di vedere un video relativo all'evento, affermando di voler recuperare i ricordi e di essere preoccupata che possano riaffiorare in modo improvviso e inaspettato. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell'incidente e sulla documentazione disponibile.

Una 17enne sopravvissuta alla strage di Crans-Montana, Francesca, che ha riportato ustioni di secondo e terzo grado e rotto i legamenti, non ricorda quasi nulla del rogo. Lo ha raccontato a la Repubblica. "Non ho immagini di quello che è successo lì dentro da quando tutto ha iniziato a bruciare. Ho rimosso tutto, mi resta solo qualche flash. Tutto si ferma ai momenti prima, ma non ricordo le fiamme, non i miei amici, non quello che ho detto e che mi è stato raccontato solo dopo da chi, come me, ne è uscito vivo. Ma so cosa ho fatto", ha spiegato la giovane, che ha poi aggiunto di voler vedere il video di quei momenti messo a disposizione dalla procura di Sion.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Crans-Montana, una 17enne sopravvissuta non ricorda quasi nulla: "Voglio vedere il video"

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