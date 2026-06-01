Perde il controllo dell’auto e si schianta con due passeggeri a bordo poi scappa

Un’auto ha perso il controllo, si è schiantata contro una recinzione danneggiando una colonnina del gas e un idrante, e poi è fuggita lasciando a bordo due passeggeri. Uno dei passeggeri è rimasto ferito nell’incidente. L’auto ha causato danni a strutture pubbliche prima di allontanarsi dalla scena. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei passeggeri o sull’identità dei coinvolti.

Ha perso il controllo dell’auto, si è schiantato contro una recinzione, danneggiando la colonnina del gas e l’idrante ed è scappato, lasciando in auto i due passeggeri, uno dei quali è rimasto ferito dall’impatto. È questa una prima ricostruzione di un incidente avvenuto nella notte tra il 31. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Nuoro Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un SUV in sosta

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