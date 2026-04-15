Un uomo di 75 anni ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltato al centro della carreggiata lungo l'Adriatica a Fano. L'incidente è avvenuto mercoledì 15 aprile 2026, dopo che il veicolo aveva urtato il cordolo di protezione della ciclabile. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e l’uomo è stato portato in ospedale. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente.

Fano (Pesaro e Urbino), mercoledì 15 aprile 2026 - Si ribalta al centro della carreggiata dopo aver urtato il cordolo a protezione della ciclabile. È l’immagine più forte della giornata sulle strade cittadine, segnata da due incidenti a poche ore di distanza. Il più grave nel primo pomeriggio sulla Strada Nazionale Adriatica Nord, all’altezza del civico 97A. Una Fiat 500X, guidata da un 75enne residente a Fano, stava procedendo in direzione sud-nord quando, poco prima dell’incrocio con la Panoramica, il conducente ha perso il controllo. L’auto ha centrato il delineatore di ostacolo posizionato accanto al manufatto in cemento e si è ribaltata: prima su un fianco, poi sull’altro, fino a fermarsi in mezzo alla strada.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fano, perde il controllo dell'auto e si ribalta sull’Adriatica: 75enne in ospedale

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