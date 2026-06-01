Perché nelle GPS risultano ancora presenti docenti di ruolo o addirittura deceduti?

Nelle graduatorie provinciali per le supplenze risultano ancora presenti docenti di ruolo e deceduti. Questa problematica è stata discussa durante un question time trasmesso il 28 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante della Presidenza nazionale dell’Anief. La discussione si è concentrata sulle modalità di reclutamento del personale scolastico in vista delle prossime scadenze.

Nel question time del 28 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, della Presidenza nazionale Anief, è stato affrontato il tema del reclutamento del personale scolastico in vista delle prossime scadenze. Al centro dell’attenzione gli organici, il sostegno, le immissioni in ruolo e gli altri appuntamenti attesi nelle settimane successive, in un quadro che riguarda da vicino docenti, aspiranti e personale della scuola. “Nel caso dei docenti di ruolo la permanenza in graduatoria non produce effetti pratici, perché non possono accettare ulteriori nomine sulla stessa classe di concorso. Per quanto riguarda i docenti deceduti, la cancellazione può non essere immediata e spesso avviene in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie o delle procedure annuali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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