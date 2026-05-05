Assunzione docenti 2026 chi si iscrive agli elenchi regionali e poi rinuncia al ruolo non ha conseguenze nè sulle GPS né nelle GM dei concorsi

Il 29 aprile 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV, si è parlato delle procedure di assunzione dei docenti per il 2026. In particolare, è stato spiegato che chi si iscrive agli elenchi regionali e poi decide di rinunciare al ruolo non subirà conseguenze né sulle GPS né nelle graduatorie dei concorsi. L'evento ha visto la partecipazione di un rappresentante di una sigla sindacale e un conduttore.

“Se mi iscrivo agli elenchi regionali e vengo nominata per il ruolo ma rinuncio perché la sede è troppo distante perdo la possibilità di essere nominata da GPS?” La risposta della sindacalista “No. Gli elenchi regionali e le GPS non sono collegati. La rinuncia a un ruolo dagli elenchi regionali non incide sulla possibilità di accettare supplenze da GPS. Diverso è il caso delle nomine finalizzate al ruolo da GPS sostegno. In quel caso già l’individuazione per la proposta di nomina finalizzata al ruolo incide sulla possibilità di partecipare alle supplenze.” Elenchi regionali per il ruolo docenti 202627: chi può inserirsi. Domanda dal 6 maggio, come scegliere la regione LO SPECIALE Sala professori: dal conflitto alla fiducia.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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