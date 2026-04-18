Frecce Tricolori sopra Firenze gli aerei sorvolano Cascine e lungarno

Oggi a Firenze si è svolta una cerimonia di giuramento presso l'Istituto di Scienze militari aeronautiche alle Cascine, alla quale hanno partecipato diverse autorità. Durante l’evento, le Frecce Tricolori hanno effettuato un sorvolo sulla città, attraversando il lungarno e le aree delle Cascine, suscitando l’attenzione dei presenti. Il cielo limpido ha offerto una cornice ideale per questa esibizione aerea, molto attesa dalla popolazione locale.

Firenze, 17 aprile 2026 – Con la cerimonia di giuramento di oggi all'Istituto di Scienze militari aeronautiche (Isma) alle Cascine a Firenze, tornano anche le Frecce Tricolori per un atteso sorvolo, in una giornata baciata da un sole splendente. PRESSPHOTO Firenze, due jet delle Frecce Tricolore sorvolano l’Arno per provare la formazione in occasione del giuramento cadetti alla Douhet Giuseppe CabrasNew Press Photo Il giuramento. Oggi giurano i 33 allievi – ventitré uomini e dieci donne – della Scuola militare aeronautica Giulio Douhet. Tra i presenti annunciata la partecipazione, in rappresentanza del ministro della Difesa, della sottosegretaria Isabella Rauti, accompagnata dal capo di stato maggiore della Difesa Luciano Portolano e dal Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica Militare Antonio Conserva.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Frecce Tricolori sopra Firenze, gli aerei sorvolano Cascine e lungarno Notizie correlate Leggi anche: Le frecce tricolori sopra Firenze: spettacolo in cielo, i giorni e gli orari dei passaggi Tricolori a Firenze: lo spettacolo acrobatico sopra le CascineIl cielo sopra Firenze è stato attraversato dai dieci Aermacchi MB-339A PAN della pattuglia acrobatica nazionale nel pomeriggio di venerdì 17 aprile. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le frecce tricolori sopra Firenze: spettacolo in cielo, i giorni e gli orari dei passaggi; Il passaggio delle Frecce Tricolori su Firenze: gli orari e i giorni dello spettacolo; Aerei nei cieli di Firenze, perché: il rombo delle Frecce Tricolori, le prove per lo show; Firenze, giuramento degli allievi della Scuola Militare Aeronautica Douhet con sorvolo delle Frecce Tricolori. Frecce Tricolori sopra Firenze, gli aerei sorvolano Cascine e lungarnoDopo le prove di venerdì, il sorvolo in occasione della cerimonia di giuramento alla scuola militare aeronautica Douhet ... msn.com Frecce Tricolori a Firenze, dove vederle: i punti migliori in cittàSabato 18 aprile il giuramento degli allievi della Douhet alle Cascine, prove già oggi: ecco i luoghi ideali per godersi lo spettacolo nei cieli ... lanazione.it #Firenze, ci siamo! Sabato 18 aprile le #FrecceTricolori tornano a far battere il cuore: il cielo del capoluogo toscano si colorerà di verde, bianco e rosso in occasione del giuramento degli allievi del 1° corso della Scuola Militare Aeronautica Giulio Douhet. Un facebook