Frecce Tricolori a Roma il 17 marzo | orario e il motivo del sorvolo

Martedì 17 marzo, i cieli di Roma saranno solcati dagli aerei delle Frecce Tricolori per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. L’evento coinvolge la pattuglia acrobatica nazionale, che effettuerà un sorvolo sulla capitale. La manifestazione si svolge in occasione di questa ricorrenza ufficiale.

Martedì 17 marzo, i cieli di Roma saranno attraversati dagli aerei della pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Il sorvolo è previsto durante la cerimonia istituzionale che si svolgerà in mattinata all’Altare della Patria. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> La celebrazione principale inizierà alle ore 9:45, quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà una corona d’alloro al Milite Ignoto. 🔗 Leggi su Funweek.it

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