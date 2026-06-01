Le ultime “Considerazioni finali” del Governatore di Bankitalia sono state presentate nel salone di Palazzo Koch. Nel documento, si evidenziano alcune criticità nelle politiche economiche attuali, pur mantenendo un tono complessivamente prudente. La relazione sottolinea l’andamento dell’economia e la necessità di monitorare attentamente le condizioni finanziarie. Tuttavia, alcuni aspetti sono giudicati insufficienti o non pienamente soddisfacenti, secondo le analisi del Governatore.

Le ultime “Considerazioni finali” del Governatore della Banca d’Italia, lette nell’austero salone di Palazzo Koch, riflettono pienamente un’antica tradizione. Serietà nell’analisi, sguardo concentrato su uno scenario mondiale (non una cosa da niente di fronte alle risorgenti tentazioni autarchiche), visione di un futuro che va oltre la semplice congiuntura. Nel complesso, parole su cui meditare, non solo per trasformarle in azione politica e di governo, ma per comprendere la dimensione della sfida che è di fronte ai nostri occhi. I cui rischi sono talmente elevati, da non consentire più la banalità del gioco politico che, in Italia, la fa da padrone. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché la ricetta di Bankitalia va bene solo in parte

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