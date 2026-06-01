Perché in Europa vedremo sempre più prodotti Made in Morocco | la Cina ha trovato un modo per aggirare i dazi europei

In Europa, si noterà una crescita dei prodotti con etichetta «Made in Morocco». La Cina ha trovato un modo per aggirare i dazi europei, spostando la produzione in Marocco. Questa strategia permette di esportare più facilmente nel mercato europeo, evitando tariffe più alte. Le aziende cinesi stanno trasferendo parte della produzione nel paese africano, dove i dazi sono più bassi, per poi immettere i prodotti nel mercato europeo con questa nuova etichetta.

C’è una scritta che nei prossimi anni ci potrebbe capire di leggere sempre più spesso su alcuni prodotti venduti in Europa: «Made in Morocco». Nel 2025, secondo i dati della Commissione europea, il Paese nordafricano è stato il 17esimo partner commerciale più rilevante dell’Ue, coprendo circa l’1,2% del totale delle importazioni. Insomma, un fornitore importante ma non esattamente di primo piano per il Vecchio Continente. Ma le cose stanno per cambiare, perché c’è un altro Paese che da tempo ha iniziato a puntare sul Marocco come snodo cruciale nei flussi commerciali tra Oriente e Occidente: la Cina. Gli investimenti cinesi per produrre batterie e auto elettriche. 🔗 Leggi su Open.online

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