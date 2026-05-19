L’Ucraina ha lanciato attacchi che hanno colpito zone all’interno della regione di Mosca, distante più di cinquecento chilometri dal confine ucraino. Questi attacchi hanno preso di mira l’area considerata la parte più protetta della Russia, mostrando che è possibile raggiungere il centro industriale del paese senza incontrare ostacoli evidenti. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e ha attirato l’attenzione sulla capacità delle forze ucraine di operare a grande distanza dalla linea di confine.

Colpendo l’area di Mosca a oltre cinquecento chilometri dal confine ucraino, l’Ucraina ha dimostrato di poter raggiungere senza problemi il cuore industriale della Russia. Nella notte fra il 16 e il 17 maggio, i droni ucraini sono arrivati a impianti strategici di carburante essenziale per i trasporti dell’apparato militare russo e strutture tecnologiche collegate alla produzione di componenti per armi. C entinaia di velivoli senza pilota sono stati lanciati verso il territorio russo in una delle più vaste operazioni ucraine con droni a lungo raggio dall’inizio dell’invasione su larga scala nel 2022. Il ministero della Difesa russo ha rivendicato l’abbattimento di alcuni droni nel corso dell’attacco ucraino, ma la penetrazione dello spazio aereo più protetto del Paese è avvenuta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Ucraina ha trovato il modo di logorare l’area più protetta della Russia

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