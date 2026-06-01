Il forte di Beaufort è stato sotto il controllo dell'esercito israeliano dal 1982 al 2000, periodo in cui è stato utilizzato come avamposto militare. Durante questo tempo, è stato impiegato per vigilare e presidiare la zona, che fa parte del territorio libanese. Nel 2000, l'esercito israeliano si è ritirato dalla posizione, che da allora rappresenta un simbolo della presenza militare israeliana nel paese.

L'esercito lo controllò per 18 anni, dal 1982 al 2000, usandolo come avamposto e approfittando della sua posizione sopraelevata vicino al fiume Litani: ora ci è tornato Il forte ha un significato sia strategico sia simbolico per Israele. Da un lato si trova su un promontorio da cui si vedono bene il Libano meridionale, il nord di Israele e le Alture del Golan (un altopiano siriano occupato dall’esercito israeliano), dall’altro è un simbolo dell’occupazione e della presenza israeliana in Libano degli ultimi decenni: l’esercito l’aveva già controllato per 18 anni, dal 1982 al 2000, nella sua più grande e duratura invasione del paese finora. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché il forte di Beaufort è un simbolo dell’occupazione israeliana in Libano

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