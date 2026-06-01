Perché gli asili nido comunali di Arezzo non sono aperti a luglio? Lettera ai candidati

Gli asili nido comunali di Arezzo rimangono chiusi a luglio, suscitando domande tra i genitori dei bambini iscritti. La chiusura estiva dei servizi influisce sulla continuità dell’assistenza e sulla vita delle famiglie, senza che vengano forniti motivi ufficiali per questa decisione. La questione è stata sollevata tramite una lettera inviata ai candidati alle prossime elezioni, evidenziando la necessità di rivedere l’equilibrio tra servizi all’infanzia e esigenze familiari.

Il rapporto tra i servizi all'infanzia e la vita delle famiglia ha bisogno di un nuovo equilibrio. Perché l'asilo nido comunale ad Arezzo non è aperto a luglio? A domandarselo sono i genitori dei bimbi che li frequentano che si trovano davanti a un bivio che ha ripercussioni sia sulla continuità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Asilo di Soci, la struttura non riaprirà a breve. La rabbia dei genitori

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