Asili nido aperti anche a luglio iscrizioni online dal 7 aprile | come fare domanda per l' anno scolastico 2026-2027

Da mercoledì 8 aprile alle 9 fino a venerdì 17 aprile alle 13 sarà possibile inviare le domande online per le iscrizioni ai servizi educativi per bambini da zero a tre anni. I servizi resteranno aperti anche nel mese di luglio, offrendo supporto alle famiglie durante l’estate. Le iscrizioni riguardano l’anno scolastico 2026-2027 e possono essere fatte tramite il portale dedicato.

A partire dalle 9 di domani, mercoledì 8 aprile, fino alle 13 di venerdì 17 sarà possibile presentare online la domanda di prima nuova iscrizione ai servizi educativi 03 anni. L’iscrizione per l'anno educativo 2026-2027 è possibile negli asili nido del comune di Livorno componenti l’offerta pubblica integrata (nido e centro di infanzia e spazio-gioco comunali e privati convenzionati). Open DayPer potersi orientare nella scelta, le famiglie possono visitare le strutture senza prenotazione nei seguenti giorni Tipologia dei serviziSpazio Gioco (privato convenzionato) rivolto ai bambinialle bambine in età compresa tra 12 e 36 mesi con modulo di funzionamento di 5 ore giornaliere (tempo breve 7. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Monreale, al via le iscrizioni agli asili nido per l’anno 2026/2027Monreale – Il Comune di Monreale rinnova il proprio impegno verso le famiglie, confermando l’apertura delle iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027.

Asili nido, partono le iscrizioni per il nuovo anno scolastico: tutte le informazioniAperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali, convenzionati e allo spazio bambini.

Temi più discussi: Asili nido (alcuni aperti anche a luglio), iscrizioni online dal 7 aprile: come fare domanda; Bonus asilo nido 2026, novità per l’Isee e la validità della domanda. Le indicazioni Inps; Bonus asili nido 2026, aperte le iscrizioni. Le novità dell'Isee e come, dove e quando fare domanda; Bonus asili nido: aperto il canale di trasmissione.

Bonus asilo nido 2026: nuove regole, importi, ISEE e domanda INPS aggiornataBonus asilo nido 2026: nuove regole INPS, importi fino a 3.600€, ISEE aggiornato e guida completa per domanda e rimborso. commercialista.it

Bonus asilo nido 2026: nuove regole, importi e domandaGuida aggiornata INPS per il bonus nido/assistenza domiciliare: domanda valida fino ai 3 anni e ISEE aggiornato. Si attende l'apertura della piattaforma- Circolare INPS 29 2026 ... fiscoetasse.com

Pubblicate oggi le graduatorie per gli arredi didattici innovativi negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia per rafforzare e migliorare l’offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni per gli interventi già oggetto di finanziamento nel “Piano per asili nido e - facebook.com facebook

“Non possiamo farci carico di asili nido, di assistenza sanitaria, la gente deve capirlo. Siamo una grande potenza, facciamo le guerre” Nessun politico al mondo sopravviverebbe a simili affermazioni. Ma per alcuni qui #Trumpè ancora un esempio, un amico x.com