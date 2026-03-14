Asili nido comunali | esteso il servizio fino al 24 luglio sondaggio con i genitori per l' organizzazione

I servizi degli asili nido comunali di Pisa saranno disponibili fino al 24 luglio, con un’estensione che coinvolge anche il mese estivo. I genitori dei bambini iscritti possono partecipare a un sondaggio promosso dai Servizi Educativi del Comune, che resterà aperto fino alle 13 di martedì 17 marzo. La consultazione serve a raccogliere indicazioni per organizzare meglio questa estensione.

E' stata inviata comunicazione mail alle famiglie, insieme ad alcune richieste di informazioni per programmare l'attività La sperimentazione del servizio era stata avviata anche per l'estate 2025, con l'accoglimento di oltre 300 adesioni. Un problema riscontrato fu quello del caldo in diverse strutture, con segnalati malori e disagi, tanto che si arrivò anche a proteste sindacali con uno stato di agitazione. L'Amministrazione comunale ha confermato l'estensione dell'apertura dei nidi anche nel mese di luglio di quest'anno. Nel 2025, nel dettaglio, il servizio era stato attivato negli asili a gestione diretta limitatamente alle prime due settimane, mentre era già operativo per l'intero periodo nelle strutture a gestione indiretta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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