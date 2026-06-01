Per salvarsi lui doveva uccidere qualcuno il sospetto della madre del 12enne prima dell’accoltellamento a scuola | l’indagine sul ricatto

Una madre ha riferito che il figlio di 12 anni, prima dell'aggressione a scuola, le aveva detto di dover svolgere un compito di classe. La polizia ha accertato che il ragazzo aveva lasciato casa con il cellulare, dove aveva filmato l'episodio. Durante l'aggressione, aveva tentato di colpire un insegnante con un coltello e aveva trasmesso l'evento in diretta. L'indagine si concentra su eventuali minacce o ricatti subiti dal minore prima dell'episodio.

Con il cellulare a scuola aveva detto a sua madre di dover fare un lavoro di classe. Così è uscito di casa il 12enne di San Vito Lo Capo che ha tentato di accoltellare un suo professore riprendendo tutto in diretta. È proprio la madre del ragazzino a raccontare cosa è successo lo scorso venerdì e il suo grande sospetto che il figlio sia finito sotto ricatto. Intervistata da Salvo Palazzolo, la donna ha raccontato che il figlio prima di uscire le ha sussurrato «Ti amo, sei la mamma migliore del mondo». Lei che si è vista togliere il ragazzino, ora affidato al padre, si dice convinta «che mio figlio era ricattato da qualcuno in quel gioco terribile in cui era finito». 🔗 Leggi su Open.online

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