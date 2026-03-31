Un funzionario del Dipartimento della Difesa è stato accusato di aver tentato di trarre profitto da un aumento dei titoli del settore militare subito dopo l'inizio di un conflitto con un paese del Medio Oriente. Secondo le indagini, il coinvolgimento riguarda operazioni di investimento prima che si verificassero eventi rilevanti per il mercato della difesa. Le autorità stanno esaminando i dettagli di questa vicenda.

Pete Hegseth ha provato a fare cassa sul rally borsistico della Difesa a seguito dello scoppio della guerra israelo-americana contro l’Iran? Il capo del Pentagono è nella bufera dopo le rivelazioni del Financial Times secondo cui a febbraio il broker dell’ex commentatore televisivo divenuto responsabile della Difesa (o della Guerra, a seconda dei titoli) nella seconda amministrazione di Donald Trump avrebbe provato a organizzare un investimento milionario in un ETF di BlackRock operante nel settore delle industrie produttrici di armamenti. Il fondo in questione è l’ ETF Defense Industrials Active della Roccia Nera di Larry Fink, che i gestori patrimoniali di Hegseth presso la banca d’affari Morgan Stanley avrebbero provato a contattare per organizzare l’investimento. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il sospetto sul capo del Pentagono: ha provato a investire sulla Difesa prima della guerra all’Iran

Articoli correlati

«Perché l’Iran sta perdendo», il capo del Pentagono e i tre obiettivi della guerra: il messaggio a Khameini jr scomparso dopo l’attaccoIl capo del Pentagono Pete Hegseth ha rivendicato i risultati dell’offensiva americana in Iran, annunciando che quella di oggi sarà la giornata con...

“Morte e distruzione sull’Iran”: il capo del Pentagono annuncia la svolta dopo 100 ore di guerraIl briefing tenuto al Pentagono il 4 marzo 2026 dal segretario alla Guerra Pete Hegseth segna un punto di svolta comunicativo e strategico...