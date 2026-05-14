La Procura ha richiesto l’archiviazione del fascicolo aperto dopo la morte di un ragazzo di 17 anni avvenuta il 17 luglio 2025 in un incidente in moto a Marina di Ravenna. La madre del giovane ha fatto appello chiedendo di non archiviare l’indagine, invitando chi fosse con lui al momento dell’incidente a parlare. La vicenda resta al centro di attenzione mentre si attendono eventuali sviluppi.

di Lorenzo Priviato La Procura vuole archiviare il fascicolo aperto dopo la morte di Azdin Ben Laroussi, il 17enne deceduto all’alba del 17 luglio 2025 in un incidente in moto a Marina di Ravenna. Ma sua madre, Stanislava Stoyanova, non ci sta e chiede che le indagini vadano avanti. Chiede verità. Chiede che chi era con lui quella notte trovi il coraggio di parlare. E ieri mattina, durante la presentazione a Casa Matha della borsa di studio dedicata al ragazzo, il suo appello è tornato forte e diretto: "A tutti coloro che il 17 luglio, tra le 4.30 e le 5.30, sono passati alla rotonda dei Pinaroli: fatevi avanti e dite cosa avete visto. E a tutti i ragazzi che erano insieme a mio figlio quella maledetta mattina chiedo di trovare il coraggio e dire la verità".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Borsa di studio per Azdin. L’appello della madre: "Non archiviate l’indagine. Chi era con lui parli"

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