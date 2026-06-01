Un anno dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese in finale, la squadra si trova ora in Serie C, dopo aver perso la promozione in Serie A. La stagione precedente si è conclusa con la retrocessione e numerose delusioni sul campo. La squadra ha concluso il campionato con un piazzamento che non le ha permesso di mantenere la categoria superiore, portando a una perdita di punti e posizioni rispetto alla stagione precedente. La retrocessione ha segnato un cambiamento drastico rispetto all’aspirazione di raggiungere la massima serie.

A un anno esatto dalla tragica sconfitta casalinga contro la Cremonese, nella finalissima valevole per la Serie A, lo Spezia e la sua gente si trovano a dover fare i conti con una delusione ancora più cocente, probabilmente la peggiore degli ultimi quarant’anni per le modalità nelle quali è maturata. Nel 2008 vi fu la triplice retrocessione dalla Serie B alla Serie D e il fallimento, un dolore immenso, ma tutto fu accompagnato dalla dignitosa consapevolezza che c’erano problemi economici enormi. Non a caso quella squadra retrocesse tra gli applausi dei settemila del Picco nella gara contro il Grosseto. Quest’anno, invece, tutto ingiustificabile essendo la squadra retrocessa con il quinto monte ingaggi della cadetteria e con una proprietà forte che ha sempre onorato tutto fino all’ultimo centesimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Per le Aquile un anno di cocenti delusioni. Dal sogno della A alla retrocessione in C

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rayo Vallecano, dalla retrocessione al sogno Conference: la storia di un quartiere alla conquista dell’EuropaDopo aver retrocesso in Segunda Division dieci anni fa, la squadra di un quartiere di Madrid ha raggiunto una finale europea.

Come con la Nazionale, così alla Juve: quando le delusioni sportive "distruggono" SpallettiDopo la sconfitta contro la Fiorentina, la Juventus si è trovata a scivolare dal terzo al sesto posto in classifica.

Temi più discussi: Galatina, cerimona di consegna delle Aquile Turrite; AQUILE CAMPIONESSE TERRITORIALI UNDER 13; LAZIO WOMEN - Sofia Mancini premiata al `B to Be - Un giorno lungo una stagione`; Che anno è stato per i calciatori pro del Trentino Alto Adige? Pinamonti tra i top ma niente Nazionale, Zortea così così, mentre in B brillano Zanon, Zuelli, Rao e Ravanelli.

Bello sto torneo in Francia…tra gente azzoppata e che collassa, ogni giorno c’è una novità. L’anno prossimo magari mettono dei cecchini sugli spalti, così, per dare un po’ di pepe in più.. Complimentoni agli organizzatori. Delle aquile. x.com

Per le Aquile un anno di cocenti delusioni. Dal sogno della A alla retrocessione in CL’appiglio per sperare resta la proprietà: Roberts è garanzia di stabilità e rilancio. Il patron al lavoro con Stillitano per il nuovo ds ... sport.quotidiano.net

VTSG è fondamentalmente un pulsante per vincere. Può portarti a circa giro 500 da solo reddit

L’ultima volta del Catanzaro in Serie A: quarant’anni dopo le Aquile sognano il grande ritornoCatanzaro sogna il ritorno in Serie A dopo 43 anni: la finale playoff contro il Monza può riportare le Aquile nella massima serie dal 1982-83. tag24.it