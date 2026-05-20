Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la Juventus si è trovata a scivolare dal terzo al sesto posto in classifica. La partita ha lasciato molti tifosi delusi, e anche l’allenatore ha mostrato segni di disagio durante le dichiarazioni post gara. La sconfitta si aggiunge a una serie di risultati negativi che stanno mettendo sotto pressione la squadra, mentre la posizione in campionato si fa più complicata. La situazione sembra influenzare anche lo stato d’animo dello staff tecnico e dei giocatori.

"Distrutto" è un termine (e uno stato d'animo) che ritorna spesso nelle ultime, recenti avventure di Luciano Spalletti in panchina. Lo era dopo la fine dell'esperienza con la Nazionale e così lo raccontano anche in questi giorni, dopo la sconfitta contro la Fiorentina che ha fatto precipitare la sua Juve dal terzo al sesto posto, fuori da quelle prime quattro posizioni che rappresentavano l'obiettivo minimo stagionale. Ma come mai il tecnico toscano vive in modo così "totalizzante" gli insuccessi? "Il calcio mi ha rovinato la vita. Gli ho voluto più bene che a me stesso, gli ho sacrificato le persone a me più care", aveva raccontato l'allenatore di Certaldo a Repubblica circa un mese dopo il tracollo con la Norvegia e l'esonero da ct. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come con la Nazionale, così alla Juve: quando le delusioni sportive "distruggono" Spalletti

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