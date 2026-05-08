Rayo Vallecano dalla retrocessione al sogno Conference | la storia di un quartiere alla conquista dell'Europa
Dopo aver retrocesso in Segunda Division dieci anni fa, la squadra di un quartiere di Madrid ha raggiunto una finale europea. La squadra affronterà il Crystal Palace a Lipsia nella finale di Conference League, un risultato che segna un importante traguardo per il club. La sfida rappresenta il culmine di un percorso iniziato con la retrocessione e culminato con la conquista di un trofeo internazionale.
Dieci anni dopo la retrocessione in Segunda Division, il Rayo Vallecano conquista una storica finale europea e a Lipsia sfiderà il Crystal Palace per alzare la Conference League. La squadra di Iñigo Pérez elimina lo Strasburgo e trasforma il sogno di Vallecas in realtà.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Il Rayo Vallecano è una realtà unica. La tifoseria è legatissima alle tradizioni, il campo è spesso in condizioni pessime e allo stadio manca una curva. Tutto questo lo rende ancora più magico: il sogno Conference League è davvero a un passo a cura di x.com