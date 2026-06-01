Per la Gioranta delle Forze Armate la regina recupera un abito già indossato e lo abbina a un accessorio italiano

Notizia in breve

Durante la Giornata delle Forze Armate 2026, la regina ha indossato un abito già utilizzato in occasioni precedenti. L’outfit è stato completato con un accessorio italiano, scelto per l’occasione. La cerimonia si è svolta a Vigo, in Spagna, nel fine settimana. La scelta di riutilizzare un abito già indossato e l’aggiunta di un accessorio italiano sono stati i dettagli evidenti dell’evento.