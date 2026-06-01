Per la Gioranta delle Forze Armate la regina recupera un abito già indossato e lo abbina a un accessorio italiano
Durante la Giornata delle Forze Armate 2026, la regina ha indossato un abito già utilizzato in occasioni precedenti. L’outfit è stato completato con un accessorio italiano, scelto per l’occasione. La cerimonia si è svolta a Vigo, in Spagna, nel fine settimana. La scelta di riutilizzare un abito già indossato e l’aggiunta di un accessorio italiano sono stati i dettagli evidenti dell’evento.
I n occasione della Giornata delle Forze Armate 2026 celebrata questo fine settimana a Vigo, in Spagna, Letizia di Spagna ha catturato ancora una volta l’attenzione internazionale presiedendo la solenne parata militare al fianco del re Felipe VI e, per la prima volta in questo specifico evento, della principessa Leonor. L’appuntamento istituzionale, svoltosi in uno scenario suggestivo affacciato sull’oceano, ha visto la sovrana spagnola dare una nuova lezione di stile e sostenibilità. Accanto a lei, la figlia diciannovenne ed erede al trono ha catalizzato gli sguardi indossando l’uniforme ufficiale, segnando una tappa dall’alto valore simbolico nel suo percorso di preparazione come futura guida delle forze armate del Paese. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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