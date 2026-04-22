Francesca Fagnani a Belve infrange le regole | è la nuova regina del riciclo con l'abito già indossato a Sanremo
Durante una trasmissione televisiva, una giornalista ha indossato lo stesso vestito già visto a un festival musicale. L’outfit, un abito di colore chiaro, è stato mostrato in entrambe le occasioni, facendo discutere sull’uso del riciclo tra le celebrità. La scelta ha attirato l’attenzione sui criteri di abbigliamento adottati dalle personalità pubbliche, che spesso optano per capi nuovi ad ogni evento.
Con l'outfit riciclato Francesca Fagnani entra nel novero delle celebrities che scelgono di indossare due volte lo stesso outfit rompendo le "regole" della prima serata.🔗 Leggi su Fanpage.it
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