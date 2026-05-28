Festa della Repubblica la raccolta della plastica sarà regolare ma l’isola ecologica mobile resterà chiusa
Martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, il servizio di raccolta dei rifiuti ad Agrigento sarà svolto regolarmente. Tuttavia, l’isola ecologica mobile resterà chiusa. La raccolta della plastica, quindi, proseguirà senza interruzioni, mentre l’area mobile dedicata alla gestione dei rifiuti non sarà accessibile in quella giornata. Nessuna modifica è prevista alle altre modalità di raccolta durante la festività.
Ad Agrigento, nella giornata di martedì 2 giugno, il servizio di raccolta dei rifiuti sarà regolarmente effettuato nonostante la Festa della Repubblica. Sarà quindi garantita la raccolta porta a porta della plastica e i cittadini potranno esporre normalmente i mastelli secondo il calendario. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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