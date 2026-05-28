Festa della Repubblica la raccolta della plastica sarà regolare ma l’isola ecologica mobile resterà chiusa

Notizia in breve

Martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, il servizio di raccolta dei rifiuti ad Agrigento sarà svolto regolarmente. Tuttavia, l’isola ecologica mobile resterà chiusa. La raccolta della plastica, quindi, proseguirà senza interruzioni, mentre l’area mobile dedicata alla gestione dei rifiuti non sarà accessibile in quella giornata. Nessuna modifica è prevista alle altre modalità di raccolta durante la festività.