La principessa Charlotte compie 11 anni | look griffato e capelli lunghissimi nel ritratto di compleanno

Oggi la principessa Charlotte spegne 11 candeline e, come consuetudine, è stata condivisa un'immagine ufficiale sui social network. Nel ritratto, indossa un abito elegante e ha i capelli lunghi e lisci. La foto mostra la giovane reale in un primo piano sorridente, mentre si prepara a festeggiare il suo compleanno. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui dettagli dell'occasione o sui festeggiamenti.

Oggi la principessa Charlotte compie 11 anni e, come da tradizione, è diventata protagonista di un ritratto ufficiale postato sui social. Capelli lunghissimi, look griffati e somiglianza con papà William sempre più evidente: ecco tutti i dettagli della foto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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