M anca poco all’uscita del nuovo album di Arisa, Foto Mosse, il prossimo 17 aprile. Il progetto arriva a cinque anni da Ero romantica, ultimo lavoro in studio dell’artista (uscito nel novembre 2021) e segna anche un nuovo inizio professionale per la cantante, che per la prima volta è autrice di tutti i brani del disco. Arisa, la cover della canzone-manifesto di Fiorella Mannoia emoziona Sanremo 2026 X Leggi anche › Arisa: «Con i social Mia Martini non sarebbe morta» Foto Mosse, il nuovo album di Arisa. La cantante è reduce dal successo sanremese del brano Magica Favola, arrivato quarto al Festival e dall’uscita de Il tuo profumo, nuovo singolo che ha debuttato lo scorso 20 marzo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Si intitola "Foto mosse" l'ultimo album della cantante, che arriva a cinque anni di distanza dal suo ultimo lavoro in studio. Tutto quello che c'è da sapere

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