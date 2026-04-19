Tutti parlano del pantalone di Elodie | il dettaglio del suo ultimo look è già tendenza e discussione

Nell’ultimo look sfoggiato da Elodie, il pantalone è diventato protagonista di molte conversazioni online. La cantante ha fatto il suo ritorno a sorpresa sul palco insieme a Marracash, attirando l’attenzione non solo per la performance, ma anche per il suo outfit. Il dettaglio del pantalone indossato ha già generato molte discussioni e viene considerato un elemento che potrebbe influenzare le tendenze moda del momento.

Il ritorno a sorpresa di Elodie sul palco insieme a Marracash ha fatto il giro del web, ma questa volta non è solo la musica a far parlare. Tra video condivisi e commenti in tempo reale, un elemento in particolare ha catturato l’attenzione: il pantalone indossato dalla cantante. Un dettaglio apparentemente semplice, ma capace di trasformarsi in un fenomeno virale, dimostrando quanto l’immagine oggi conti quanto la performance. L’episodio si inserisce nel contesto del Marra Block Party, evento tenutosi il 18 aprile nel quartiere Barona di Milano, luogo simbolico per Marracash. Davanti a oltre 7mila persone, il rapper ha ripercorso la sua carriera circondato da numerosi ospiti della scena urban, tra cui Sfera Ebbasta, Bandits Crew, Y.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Tutti parlano del pantalone di Elodie: il dettaglio del suo ultimo look è già tendenza (e discussione) Notizie correlate Tutti parlano del suo viso, ma Mariano Barbacid potrebbe passare alla storia per la cura contro il cancro al pancreasDalla Spagna è arrivata nei giorni scorsi una notizia che potrebbe cambiare la lotta contro uno dei tumori più letali: il cancro al pancreas uno dei... Leggi anche: Sanremo 2026, TonyPitony re della serata delle cover, ma tutti parlano del suo caco sul palco dell’Ariston