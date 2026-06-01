Per gusto e per diletto al via | si comincia con il libro Figlia dell' ultimo re
CEGLIE MESSAPICA - Prende il via venerdì 5 giugno alle 17:30 la quinta edizione di “Per gusto e per diletto”, la rassegna letteraria di Ceglie Messapica, ideata e diretta da Gianmichele Pavone e promossa dall'Amministrazione comunale, con il sostegno dell'associazione culturale Mitt Affett e del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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“Figlia dell’ultimo re” di Ornella Albanese al castello Carlo VSabato 16 maggio alle 18, il Castello Carlo V di Lecce ospiterà un evento dedicato al Maggio dei Libri.
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Mia figlia ha dodici anni e una solida conoscenza sulla letteratura per ragazzi. Ora è rapita dal genere romance. Dovremmo comunque incentivare questa passione, finanziandole gli acquisti fino a saturazione o continuare a lottare per una letteratura miglior facebook