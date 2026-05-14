Figlia dell’ultimo re di Ornella Albanese al castello Carlo V

Sabato 16 maggio alle 18, il Castello Carlo V di Lecce ospiterà un evento dedicato al Maggio dei Libri. Nell’ambito di Open Castle, nella Piazza d’Armi, si terrà un incontro con la scrittrice Ornella Albanese, che presenterà il suo romanzo storico “Figlia dell’ultimo re”, pubblicato da Mondadori. L’appuntamento coinvolgerà il pubblico interessato alla narrativa storica e alle tematiche trattate nel libro. La manifestazione si inserisce nel calendario di eventi culturali promossi dal castello per il mese dedicato alla lettura.

LECCE - Al Castello Carlo V di Lecce, Open Castle celebra il Maggio dei Libri sabato 16 maggio, alle 18, nella Piazza d’Armi ospitando l’incontro con la scrittrice Ornella Albanese che presenta il suo romanzo storico “Figlia dell’ultimo re”, edito da Mondadori. Un intenso romanzo storico che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Figlia dell’ultimo re di Ornella Albanese sabato al Castello Carlo VSabato 16 maggio, alle ore 18 nella Piazza d’Armi del Castello Carlo V, la scrittrice Ornella Albanese presenterà il romanzo storico Figlia dell’ultimo re, pubblicato da Mondadori. leccesette.it