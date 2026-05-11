Martina Gentile aiutò il boss Matteo Messina Denaro | condannata a tre anni di carcere la figlia dell' amante dell' ultimo padrino

Da feedpress.me 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La corte d’Appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha condannato a tre anni di carcere Martina Gentile, figlia della maestra Laura Bonafede, storica amante di Matteo Messina Denaro. Gentile, che il gip aveva condannato a quattro anni, era accusata di favoreggiamento aggravato alla mafia. Secondo l’accusa, la donna, che avrebbe passato lunghi periodi insieme alla madre e al capomafia ricercato, si sarebbe prestata a smistare la corrispondenza del padrino e lo avrebbe aiutato durante la latitanza. In secondo grado, è caduta la pena accessoria dell’interdizione dei pubblici uffici.🔗 Leggi su Feedpress.me

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