Per Allegri De Bruyne è al centro del progetto Napoli

De Bruyne è stato acquistato lo scorso anno con l’obiettivo di inserirlo nel progetto del Napoli, sotto la guida di Allegri. Il centrocampista ha avuto un rapporto complicato con il precedente allenatore, Conte. La sua presenza era prevista come sostituto di Conte, che avrebbe lasciato la guida tecnica della squadra. La trattativa e il ruolo di De Bruyne sono stati oggetto di discussioni nel corso della passata stagione.

Kdb e il rapporto tormentato con Conte. Ormai è stranoto. De Bruyne lo scorso anno era stato preso per farlo giocare con Massimiliano Allegri che avrebbe dovuto sostituire Antonio Conte destinato alla Juventus. Poi le cose sono cambiate, Conte è rimasto e il rapporto col belga non è stato idilliaco. Conte mai lo avrebbe voluto nel suo Napoli. Non sapeva dove sistemarlo e infatti Kdb è stato un corpo estraneo. In più, c’è stata l’onta della sostituzione a Manchester in concomitanza con l’espulsione di Di Lorenzo, seguita dalla sostituzione a San Siro mentre il Napoli stava cercando – invano – di recuperare contro il Milan proprio di Allegri. Al tecnico livornese Kevin piace molto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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CON ALLEGRI UN DE BRUYNE NUOVO DI ZECCA

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